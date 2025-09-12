Алексеевский остров у Антовского моста под Херсоном взят под полный контроль группировкой войск «Днепр»

Вооруженные силы Украины не были готовы к отражению атаки российских войск на Алексеевском острове в Херсонской области, которая стала для них неожиданностью. Об этом сообщил командир группы спецназа 127-й отдельной бригады разведки 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" с позывным Зак, как передает ТАСС.

Он сообщил, что на острове находилась группа примерно из 20 военнослужащих ВСУ. По его информации, они оказали сопротивление, но их усилий хватило ненадолго. ВСУ вели беспорядочный огонь.

«Моя группа должна была зайти на остров Алексеевский, закрепиться на одном из берегов, на одной из точек, указанных командиром. При закреплении мы столкнулись с противником, и начался контактный бой. Противник был подавлен сильно. Психологически, конечно, они сильно не готовы. Они не ожидали нас», — сказал он.

Если поступит соответствующий приказ, этот остров сможет помочь в переброске реки Днепр, отметил источник агентства.

«Мы выполнили свою задачу. Ни один боец не потерял дух, все получилось намного лучше, чем я ожидал», — добавил Зак.

Ранее сообщалось, что Армия России освободила всю территорию юга ДНР.