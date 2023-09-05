Иноагента Панина* задержали в Эстонии при попытке ворваться в чужие дома

Российский актер Алексей Панин* был задержан в Эстонии при попытки вломиться в чужие дома, информирует Sputnik Ближнее Зарубежье со ссылкой на местные СМИ.

На видео, которое стало распространяться в социальных сетях, видно, как артиста в наручниках сопровождают сотрудники правоохранительных органов.

Местная пресса отмечает, что Панин* дебоширил и стучал в двери к местным жителям, чтобы его впустили, думая, что он находится в отеле.

Панин* был объявлен МВД РФ в розыск. По данным РИА Новости, которые ссылаются на источник в силовых структурах, на актера было заведено уголовное дело по статье об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ). После теракта, организованного спецслужбами Украины на Крымском мосту в октябре 2022 года, актер опубликовал пост в своих соцсетях, где порадовался случившемуся.

Инцидент произошел 8 октября 2022 года. В результате теракта было повреждено автомобильное полотно и есть погибшие. Киевский режим устроил взрыв, заложив взрывное устройство в грузовик, который двигался из Краснодарского края по мосту. Бомба была спрятана в полиэтиленовый рулон.

После начала специальной военной операции РФ на Украине Панин* неоднократно высказывался против власти России и ее действий. Также актер часто становился фигурантом громких скандалов. Так, например, он устраивал пьяный дебош на борту самолета и оскорблял сотрудников полиции.

*Минюстом РФ признан иностранным агентом