Иран будет атаковать региональные базы любой страны, которая попытается защитить Израиль

Иран готов нанести удар по базам в регионе, если какая-либо страна попытается оказать поддержку Израилю. Об этом стало известно из заявления высокопоставленного представителя иранского правительства, которое было опубликовано CNN.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты Америки оказывают поддержку Израилю в сфере перехвата иранских ракет и уничтожения беспилотных летательных аппаратов. По информации от CNN, другие страны региона также содействуют укреплению системы противовоздушной обороны Израиля.

«Любая страна, которая попытается защитить режим от операций Ирана, в свою очередь увидит, что ее региональные базы и позиции станут новыми целями», — заявил источник.

В ходе отражения ракетной атаки Ирана на Израиль Соединённые Штаты использовали системы противоракетной обороны Patriot и THAAD. Об этом сообщает Washington Post, ссылаясь на информацию от представителей американских военных.