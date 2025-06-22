Иран начинает перекрывать навигацию в Ормузском проливе: Саудовские ВС приведены в боевую готовность

В связи с недавними действиями США, которые нанесли удар по некоторым ядерным объектам Ирана, страна начинает выполнять своё обещание и постепенно ограничивает судоходство в Ормузском проливе. Об этом сообщают различные источники на Ближнем Востоке.

Одновременно с этим активизировались монархии, расположенные на побережье: армия Саудовской Аравии приведена в состояние повышенной боеготовности.

По информации, в соседних государствах Бахрейн и Катар также был введён режим чрезвычайной ситуации.

Информации из ОАЭ и Омана пока не поступало.

Сегодня утром Власти Ирана сообщили о своём намерении закрыть Ормузский пролив для прохода нефтяных танкеров. По словам Алирезы Тангсири, командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции, это произойдёт в ближайшее время.

Хосейн Шариатмадари, советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, высказал мнение о необходимости принятия мер по ограничению судоходства в Ормузском проливе для судов США, Великобритании, Германии и Франции.