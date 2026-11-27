Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала для «Спорт-Экспресса» решение фигуристки Камилы Валиевой пропустить чемпионат мира. Знаменитая спортсменка назвала его «первым верным за последние несколько лет».

«Взвесили все обстоятельства, а не просто бросались словами: «Вернуться, вернуться». Камила — очень способная и талантливая девушка. Но четыре года отсутствия — это колоссальные нервы», — сказала Роднина.

Прославленная фигуристка отметила, что Валиева сохранила технику, но этого недостаточно для успешного выступления: у нее пока нет должного физического и психологического состояния для выступления на крупных соревнованиях. Поэтому нынешний сезон правильнее пропустить и нормально подготовиться к следующему.

Перед началом сезона стало известно, что Камила Валиева вернулась в группу Этери Тутберидзе.

Ранее ФФККР объявила состав участников чемпионата России по фигурному катанию.