После начала специальной военной операции хоккеист рассказал ему, что в Финляндии его семья подвергается травле.

«Мы с ним были хорошо знакомы, он подошел ко мне и сказал, что ему и его родителям не дают жить, что прям буквально к дому подъезжают. И такая травля началась. Он говорил мне это со слезами на глазах. Он молодой еще парень достаточно. Им было комфортно у нас. Они полюбили историю, команду. Болельщики их очень любили. И потом, они же понимали, что таких возможностей, как у нас, у них особо уже не будет», — сказал Хабиров.

Хартикайнен выступал за «Салават Юлаев» с сезона 2013/14. Он провел 561 матч в КХЛ (с учетом плей-офф), играя исключительно за уфимский клуб, и набрал 419 (186+233) очков. После ухода из «СЮ» нападающий играл за швейцарский «Серветт», а затем вернулся на родину в клуб «КалПа».

Сам Хартикайнен позже жаловался, что КХЛ «высосала из него все соки», и он в любом случае планировал найти новый клуб, а СВО только ускорила реализацию его планов. При этом нападающий отметил, что он сумел вывезти домой все заработанные средства.

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