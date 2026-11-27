С начала 2026 года в Подмосковье на региональный портал госуслуг поступило почти 9 тыс. заявлений на получение согласия и технических условий владельцем автодорог местного значения на строительство, реконструкцию в границах полосы отвода. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Если планируется строительство на земельном участке, который находится в границах полосы отвода автомобильных дорог местного значения, предварительно нужно получить согласие владельца этой дороги. Определить владельца можно на региональном портале с помощью сервиса «Принадлежность автомобильных дорог».

Услуга «Выдача согласия на строительство, реконструкцию в границах полосы отвода» доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу» – «Земля» – «Строительство». Получить ее могут индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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