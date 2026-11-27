Нарушения в работе светомаркировки выявили на высотных домах, расположенных в Кировском и Центральном округах Омска. Сведения об этом приводятся в данных Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, сообщил gorod55.ru.

Светомаркировка представляет собой систему световых огней, устанавливаемых на высотных зданиях и других крупных объектах. Она делает постройки заметными для пилотов в темное время суток и при плохой видимости, а потому напрямую влияет на безопасность полетов самолетов в районе местного аэропорта.

Проверка показала, что на ряде многоэтажек огни работали с нарушениями, из-за чего экипажи воздушных судов могли не увидеть препятствие вовремя. По итогам разбирательства управляющие компании, обслуживающие данные дома, обязали привести оборудование в порядок. После представления от транспортного прокурора светомаркировку на трех многоэтажках привели в норму. Руководителей УК при этом привлекли к административной ответственности по статье, которая предусматривает наказание за нарушение правил эксплуатации светосигнального оборудования в районах аэродромов.

Таким образом, благодаря вмешательству надзорного органа потенциальная угроза для полетов была устранена, а виновные понесли наказание. История служит напоминанием: даже незаметная на первый взгляд деталь вроде мигающих огней на крыше способна повлиять на безопасность сотен пассажиров, поэтому обслуживающие организации обязаны следить за их исправностью с особой тщательностью.

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