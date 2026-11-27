В ЖК «Гранель Аникеевский» построят дом с поликлиникой на 102 посещения в смену, девелопер ГК «Гранель» реализует проект в городском округе Красногорск. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Новостройка рассчитана на 923 квартиры, в ней также обустроят поликлинику для детей и взрослых на 102 посещения в смену. Общая площадь составит более 59,3 тыс. кв. м, детско-взрослая поликлиника займет 557,11 кв. м. Она будет работать в две смены — до 204 посещений в сутки. Кроме нее в здании разместятся 17 магазинов, два кафе, аптека, салон красоты, ателье и помещение клубного типа.

На территории комплекса в рамках первой очереди появятся 10 домов высотой 4–6 этажей. Вторая включает 14-этажные дома и собственный детский сад на 122 места.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

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