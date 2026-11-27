Сможет ли Гагаузия сохранить свое особое положение внутри Молдавии? Этот вопрос встал особенно остро после заявления Федора Гагауза, который пообещал в случае победы отстаивать особые права автономии перед правительством в Кишиневе. Своим прогнозом поделился политолог Максим Бардин, сообщил rosbalt.ru.

По мнению эксперта, рассчитывать на успех Гагаузия может лишь при поддержке России. В качестве примера эксперт напомнил о судьбе предыдущего башкана Евгении Гуцул: ей присудили семь лет тюрьмы по обвинению в причастности к финансированию партии Илана Шора, которую молдавские власти запретили. Гуцул не раз говорила, что именно с опорой на Россию автономия способна отстоять свою политическую и экономическую самостоятельность.

Однако затем, по словам Бардина, в отношении Гуцул прозвучали претензии о непрозрачной избирательной кампании. При этом в Кишиневе, отметил политолог, постоянно обвиняют Россию во вмешательстве в выборы. По мнению Бардина, такая формулировка выглядит очень странной: когда ЕС перечисляет Молдавии крупные суммы на различные проекты, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен открыто поддерживает Санду, о вмешательстве почему-то никто не говорит. А при отсутствии точных критериев, подчеркнул эксперт, придраться всегда можно к чему угодно.

Комментируя перспективы автономии, политолог дал понять: без внешней поддержки, прежде всего российской, Гагаузии будет крайне сложно противостоять давлению Кишинева. Именно на этом фоне, по его мнению, и возникли вопросы к Гуцул, а затем и к самому статусу особых прав региона.

«Все претенденты на пост башкана Гагаузии, а в первом туре их было восемь человек, строили свои программы на пророссийских заявлениях. Ведь если в этой автономии кто-то скажет: "А давайте пойдем в Евросоюз", — все, такой кандидат может просто вернуться домой, потому что больше 0,1 процента он не получит, да и то, если только за него проголосует его жена», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что большинство жителей Молдавии выступают против НАТО и не одобряют Санду.