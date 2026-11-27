В Балашихе возводят ЖК «Гранель Алексеевская роща» от девелопера «Гранель», в корпусе 4 завершены монолитные и кладочные работы, монтаж панелей, продолжаются работы по устройству кровли, установке окон, отделке фасадов и монтажу инженерных систем. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В проекте «Гранель Алексеевская роща» уже построен детский сад на 250 мест, теперь завершается его передача администрации округа. Кроме того, здесь построят школу на 1230 мест. На первых этажах жилых домов уже открываются объекты инфраструктуры: магазины, кафе, пункты услуг и аптеки, на территории открыта плоскостная парковка на 500 машино-мест — первая очередь автомобильной стоянки, рассчитанной в общей сложности на 1000 автомобилей. Территорию ждет озеленение в соответствии с современными стандартами. Также здесь появятся детские игровые и спортивные площадки, зоны для спокойного отдыха.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.