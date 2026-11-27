Основание проведения торгов – поручения ТУ ФАУГИ в МО, постановления СПИ ГУФССП по МО. Организатор торгов (Продавец) – ООО «Торги арестованным имуществом», действует на основании ГК № 100095304124100017 от 19.08.2024 г. Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/. Дата начала приема заявок на участие в торгах – 27.11.2026 Дата окончания приема заявок – 07.12.2026 Дата, время проведения торгов – 10.12.2026 в 12 ч. 00 мин. по моск. вр. Форма аукциона – открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Жил. дом, общ. пл. 262,8 кв. м, к/н: 50:08:0040434:647; зем. уч., общ. пл. 860 кв. м, к/н: 50:08:0040434:286. Адрес: МО, м. о. Истра, д. Ленино, кв-л 0040434, д. 286. П.1332-ТАИ от 27.08.26. Собств.: Красницкий А. Взыск: АО Газпромбанк. Цена: 9 664 000,00 р.

2. Зем. уч., общ. пл. 3 000 кв. м, к/н: 50:08:0070208:964, адрес: МО, Истринский р-н, с/пос. Лучинское, п. Северный, ул. Комплексная, д. 72. П.1333-ТАИ от 27.08.26. Собств.: Спичка В. В. Взыск: АО РСХБ. Цена: 2 617 200,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 44,3 кв. м, к/н: 50:28:0020408:920, адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Речная, д. 1а, кв. 64. П.1466-ТАИ от 05.10.26. Собств.: Басинских Н. В. Взыск: ПАО Промсвязьбанк. Цена: 4 216 000,00 р.

2. Жил. дом, общ. пл. 131,7 кв. м, к/н: 50:08:0050329:2702; зем. уч., общ. пл. 514 +/- 8 кв. м, к/н: 50:08:0050329:2330. Адрес: МО, м. о. Истра, д. Аносино, ул. Кленовая, д. 11. П.1435-ТАИ от 28.09.26. Собств.: Винтилов И. В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 17 754 800,00 р.

3. Жил. дом, общ. пл. 107,4 кв. м, к/н: 50:08:0040336:992; зем. уч., общ. пл. 883 +/- 260 кв. м, к/н: 50:08:0040336:192. Адрес: МО, Истринский г. о., с/пос. Ермолинское, дер. Еремеево, кв-л 0040336. П.1457-ТАИ от 28.09.26. Собств.: Варачев Н. С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 840 080,00 р.

4. Зем. уч., общ. пл. 985 +/- 16 кв. м, к/н: 50:03:0060480:1064, адрес: МО, Клинский р-н, примерно в 100 м от д. Юрьевка по направ. на юго-запад. П.1530-ТАИ от 15.10.26. Собств.: Алпатов П. А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 434 520,00 р.

5. Зем. уч., общ. пл. 890 кв. м, к/н: 50:18:0070105:373, адрес: МО, Можайский р-н, примерно в 400 м по направлению на запад от ориентира д. Батынки. П.1525-ТАИ от 15.10.26. Собств.: ООО «РЕКОНСТРОЙ». Взыск: Тригубов П. А. Цена: 140 080,00 р.

6. 1/2 доля в праве собств. на зем. уч., общ. пл. 5 051 кв. м, к/н: 50:26:0070502:16; 1/2 доля в праве собств. на ОНС, общ. пл. 737,5 кв. м, к/н: 50:26:0080602:1088. Адрес: МО, р-н Наро-Фоминский, с. п. Ташировское, д. Любаново. П.1496-ТАИ от 13.10.26. Собств.: ООО «БРИТИШ ПОЛИМЕР». Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 5 553 050,00 р.

7. Здание, общ. пл. 65 кв. м, к/н: 50:20:0050515:148; зем. уч., общ. пл. 219 кв. м, к/н: 50:20:0050515:146. Адрес: МО, г. о. Одинцовский, с. Ершово, кв-л Скоковский, д. 18А. П.1529-ТАИ от 15.10.26. Собств.: Владимиров А. А. Взыск: Минакова Ю. Ю. Цена: 4 250 000,00 р.

8. Зем. уч., общ. пл. 1004 кв. м, к/н: 50:01:0020106:17, адрес: МО, Талдомский р-он, д. Никитино. П.1479-ТАИ от 05.10.26. Собств.: Евдокимов М. И. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 295 800,00 р.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 27.11.2026

Дата окончания приема заявок – 07.12.2026

Дата, время проведения торгов – 08.12.2026 в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона – открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене.

Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 47,8 кв. м, к/н: 50:10:0060208:183, адрес: МО, г. Химки, мкр. Сходня, ул. Папанина, д. 38, к. 1, кв. 58. П.1489-ТАИ от 13.10.26. Собств.: Андашова М. Взыск: ПАО Транскапиталбанк. Цена: 5 678 000,00 р.

2. Кв-ра, общ. пл. 47,1 кв. м, к/н: 50:10:0020604:3933, адрес: МО, г. Химки, кв-л Клязьма, пр-д Набережный, д. 2, к. 1, кв. 31. П.1526-ТАИ от 15.10.26. Собств.: Киселева В. И. Взыск: ПАО Банк Уралсиб. Цена: 6 262 800,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://tai-torg.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://auction.msk.ru/, тел.: +7(995)916-82-82, e-mail: torgaim@bk.ru.