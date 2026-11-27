Если в водоем попадают отходы, последствия ощущают и природа, и жители окрестных населенных пунктов. Как в такой ситуации действовать, какие меры предусмотрены для виновных и что предпринять при затянувшемся загрязнении, REGIONS помогло разобраться Министерство экологии и природопользования Московской области.

Уведомить о проблеме можно через местную администрацию, Минэкологии Подмосковья или портал «Добродел». В министерство обращение передают посредством формы обратной связи на официальном сайте либо озвучивают на личном приеме у министра.

«К обращению желательно приложить описание нарушения, координаты места, материалы фото- и видеофиксации», — рассказали в министерстве.

Законодательство отводит на подготовку ответа 30 дней, отсчет которых начинается с момента регистрации обращения. Если случай особый или требуется запрос в другое ведомство, руководитель органа может продлить этот период. Установлением фактов сброса отходов занимаются органы местного самоуправления в рамках муниципального земельного контроля, а также надзорные и правоохранительные структуры.

«Следует учитывать, что существует несколько уровней надзора и, если нарушитель или водный объект подлежат федеральному надзору, обращения или материалы обследования направляются в Росприроднадзор для принятия мер в соответствии с полномочиями», — пояснили в Минэкологии.

Меры ответственности закреплены в статье 8 КоАП РФ, посвященной правонарушениям в области охраны окружающей среды, природопользования и обращения с животными. Нарушение экологических требований при обращении с отходами производства и потребления обернется для граждан взысканием от ₽2 тыс. до 3 тыс., для должностных лиц — от ₽10 тыс. до 30 тыс., для индивидуальных предпринимателей — от ₽30 тыс. до 50 тыс., для юридических лиц — от ₽100 тыс. до 250 тыс. Предпринимателей и организации могут также приостановить в деятельности на срок до 90 суток.

Нарушение водоохранного режима на водосборах, способное вызвать загрязнение, наказывается штрафом от ₽1,5 тыс. до 2 тыс. для граждан, от ₽20 тыс. до 30 тыс. для должностных лиц и от ₽80 тыс. до 100 тыс. для юридических лиц.

Когда факт подтвержден, виновнику обычно направляют предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований с требованием устранить причину. Если предписание не выполнено, назначают контрольные и надзорные мероприятия и применяют меры административного воздействия. Бездействие лишь затягивает решение проблемы, тогда как своевременно поданная жалоба запускает реальную защиту водоемов.

«На исполнение предостережения юрлицам и индивидуальным предпринимателям по закону отводится 60 дней. Следует учесть, что последним дается 30 дней на то, чтобы опротестовать предостережение», — сообщили в Минэкологии.

Ранее сообщалось, что состоялось первое заседание Общественного совета при Минэкологии Подмосковья.