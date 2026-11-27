Посылка из Китая, адресованная в Новосибирск, не дошла до получателя: сотрудники таможни обнаружили в ней часы со скрытым диктофоном. Об этом проинформировали в Сибирском таможенном управлении, сообщил atas.info.

По информации издания, устройство выявили на посту Центральной почтовой таможни во время проверки международных отправлений. Чтобы убедиться в предназначении находки, специалисты провели таможенную экспертизу. Ее заключение оказалось однозначным: такие часы представляют собой спецсредство для негласной записи звука. А пересылать подобные вещи через границу ЕАЭС запрещено законом, поэтому посылку пропускать не стали.

По данным издания, в отношении заказчика сотрудники Новосибирской таможни возбудили дело за несоблюдение запретов и ограничений. Сам товар изъяли.

По информации издания, случай далеко не единичный. С начала 2026 года новосибирские таможенники возбудили 54 административных дела из-за запрещенных предметов, обнаруженных в международных посылках. Среди находок — отмычки, ручки с диктофонами, очки со встроенными камерами и трекеры для слежки.

Все эти устройства относятся к категории спецсредств, предназначенных для скрытого наблюдения и записи, и их свободное перемещение через границу ЕАЭС законодательством не допускается. Как показывает статистика, попытки заказать подобные гаджеты через интернет не прекращаются, а вместе с ними растет и число дел, которые приходится рассматривать таможенным органам.

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