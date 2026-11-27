Бывший полузащитник сборной России, футбольный эксперт Андрей Аршавин в эфире «Матч ТВ» прокомментировал решение судей отменить пенальти в пользу «Спартака» в кубковом матче с «Оренбургом» (0:1).

На 85-й минуте оренбуржец Дмитрий Васильев сбил в своей штрафной форварда красно-белых Мирлинда Даку. Судья матча Сергей Цыганок сразу же показал на точку. Однако после того как арбитр ВАР Кирилл Левников пригласил его к монитору, изменил свое решение, объявив, что сначала Васильев сыграл в мяч.

«Васильев вырвал шнурки там Даку. Если даже он чуть коснулся мяча, то затем он еще раз ударил по ноге. Это непонимание сути футбола. Уже даже «Оренбург» сам нес мяч для пробития пенальти», — сказал Аршавин.

Эксперт выразил сожаление, что такой опыт арбитр как Кирилл Левников принял ошибочное, по его мнению, решение.

Ранее главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал нелепую ошибку обороны, которая привела к единственному голу в матче с «Оренбургом».