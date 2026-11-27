На территории жилого комплекса «Легенда Коренево» в Люберцах строят воспитательно-образовательный комплекс, застройщик — ООО СЗ «Коренево Девелопмент». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

На объекте завершены кладочные работы, на кровле смонтированы металлоконструкции ферм и профлист 4-й секции, уложена горизонтальная ПВХ-мембрана. Комплекс будет состоять из школы на 500 мест и детского сада на 120 мест. Там обустроят учебные кабинеты, лаборатории, музыкальные классы, проектные зоны, зоны отдыха, библиотеку, спортивный комплекс, актовый зал.

В непосредственной близости от ЖК расположены образовательные, спортивные, культурные, развлекательные и другие. В шаговой доступности от комплекса находятся разнообразные объекты для досуга и развлечений: музейно-выставочный центр, Томилинский лесопарк, Кореневский карьер, парк аттракционов «Аттра-Град» и другие.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

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