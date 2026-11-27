До открытия зимнего трансферного окна остается еще больше месяца, однако уже сейчас все чаще появляются инсайды о возможных переходах игроков клубов РПЛ. Портал «Подмосковье сегодня» собрал последние трансферные новости.

«Зенит» продлит Дугласа Сантоса, но готов продать Нино

Петербургский «Зенит» намерен активировать опцию продления контракта защитника Дугласа Сантоса еще на один год. Таким образом, бразилец останется в Санет-Петербурге до лета 2028 года. При этом известно, что к новоявленному капитану сборной Бразилии есть большой интерес на родине. Дуглас Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года.

При этом «Зенит» готов продать центрального защитника Нино уже зимой. По данным ESPN, ценитель русской классической литературы хочет вернуться в Бразилию по семейным обстоятельствам: есть проблемы со здоровьем у дочери. «Зенит» возражать не будет, но хочет получить достойную компенсацию. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего футболиста в €9 млн.

Масштабные планы ЦСКА

В ЦСКА осознают, что молодой команде Дмитрия Игдисамова для борьбы за высокие места требуется усиление. Армейцы готовы серьезно потратиться уже зимой.

ESPN сообщает, что ЦСКА согласился заплатить невероятную для себя сумму более €20 млн за колумбийского нападающего «Атлетико Паранаэнсе» Кевина Вивероса, который наколотил в бразильской Серии А 21 мяч и является лучшим бомбардиром чемпионата. ЦСКА может включить в сделку аргентинского форварда Лусиано Гонду.

Самой дорогой покупкой в истории ЦСКА остается Никола Влашич (€15,7 млн). Однако новый трансферный рекорд может и не состояться. Клубы между собой договорились, но сам Виверос не хочет ехать в Россию, потому что рассчитывает на приглашение из сильного европейского чемпионата.

Фото: [ Виктор Мелехин/ФК «Ростов» ]

Также ЦСКА планирует усилить линию обороны. Кандидат №1 — защитник «Ростова» и сборной России Виктор Мелехин. Инсайдер Иван Карпов рассказал, что есть и запасной вариант: бразилец Давид Соуза из португальского «Каса Пиа».

Зачем «Спартаку» еще один форвард?

Турецкое издание Fanatik сообщило об интересе «Спартака» к корейскому форварду «Бешикташа» О Хен Гю. Утверждается, что «Бешикташ» не очень хочет отпускать нападающего, но готов рассмотреть предложение в районе €30 млн.

Не очень понятно, зачем «Спартаку», у которого уже есть Мирлинд Даку и Манфред Угальде, еще один центрфорвард, тем более, за такую цену. Форвард сборной Кореи потерял место в основе турецкого клуба после перехода Душана Влаховича. Поэтому турецким СМИ в данном случае очень сложно верить.

«Динамо» может расстаться с Тюкавиным

Фото: [ ФК «Динамо» ]

Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего Константина Тюкавина, сообщил о возможности ухода игрока из московского клуба уже в зимнее трансферное окно. Речь идет не о «Зените», который интересовался форвардом, — здесь руководство «Динамо» стоит насмерть. Но оно будет бессильно, если Тюкавина захочет выкупить европейский клуб.

Дело в том, что в контракте Тюкавина прописаны отступные для европейцев — €20 млн, далеко не запредельная сумма. Сафонов не назвал конкретные клубы, которые интересуются российским форвардом: просто обозначил такую возможность.

«Локомотив» хочет купить много и задешево

Фото: [ ФК «Локомотив» ]

«Локомотив», вылетевший из Кубка России и находящийся в зоне стыковых матчей в РПЛ, продолжает генерировать странные управленческие решения. Сообщалось, что руководство железнодорожников хочет приобрести пять новых футболистов и готово выделить на эти цели €10 млн, то есть в среднем по €2 млн за игрока.

Ведущий шоу «Это футбол, брат!» Тимур Гурцкая ужаснулся этой идее: «Вы представляете, что за ***** (ерунду) они накупят за эти деньги».

Махачкалинское «Динамо» собирается вернуть Шапи в Россию

Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов подтвердил интерес к 26-летнему вингеру Магомеду-Шапи Сулейманову.

У Шапи зимой заканчивается контракт с «Канзас-Сити», и «Динамо» сделает футболисту предложение. Воспитанник «Краснодара» немало поиграл за границей — в Турции, Израиле, Греции и США. Газизов отметил, что возвращение дагестанского футболиста в дагестанский клуб будет важным событием для республики. Очевидно, что в переговорах гендиректор Махачкалы и будет уповать, прежде всего, на патриотизм.