Ко Дню самозанятых, который отмечается 27 ноября, председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов рассказал REGIONS о том, как регион поддерживает тех, кто выбрал налог на профессиональный доход, и почему этот режим остается выгодным. Повод для разговора более чем весомый: в Подмосковье зарегистрировано свыше 1,2 млн самозанятых, и по этому показателю область уступает только столице, занимая второе место в России.

По словам депутата, специальный налоговый режим, стартовавший в 2019 году как эксперимент в четырех регионах, включая столичный, полностью оправдал себя и с 2023 года действует по всей стране. Брынцалов подчеркнул, что самозанятость — это не только удобный инструмент для граждан, но и вклад в экономику региона. Московская область, отметил он, занимает второе место в России по числу субъектов малого и среднего предпринимательства.

«Мы видим, что этот формат оказался востребованным. Сегодня в Московской области зарегистрировано более 1,2 млн человек в качестве самозанятых. Причем динамика существенно растет: в 2023 году их было около 652 тыс.», — отметил Игорь Брынцалов.

Главный аргумент в пользу самозанятости — легальная работа без статуса индивидуального предпринимателя при низкой налоговой ставке: 4% при работе с физлицами и 6% — с организациями и ИП.

«Только за девять месяцев 2026 года платежи по налогу на профессиональный доход принесли в бюджет около ₽6 млрд. Жители Подмосковья чаще всего выбирают строительство и ремонтные работы, автоперевозки, сдачу жилья в аренду», — перечислил спикер Мособлдумы.

Среди других плюсов Брынцалов назвал отсутствие отчетности и необходимости заполнять декларации, автоматическое формирование чека в приложении «Мой налог», возможность не платить страховые взносы (пенсионное страхование осуществляется в добровольном порядке), предоставление налогового вычета, совмещение с работой по трудовому договору и простую регистрацию через интернет. Кроме того, регион оказывает самозанятым адресную поддержку, помогая масштабировать дело и находить новые рынки сбыта.

Одной из ключевых мер стала субсидия «Маркетплейсы»: она предполагает возмещение части затрат на услуги интернет-площадок. Самозанятые могут компенсировать до 50% расходов на комиссии и продвижение товаров, работ и услуг в сети, но не более ₽500 тыс. Если нужны деньги на развитие, а залога не хватает, на помощь приходит Московский областной гарантийный фонд: он предоставляет поручительства по обязательствам не только для малого и среднего бизнеса, но и для физических лиц, применяющих НПД, открывая доступ к банковским кредитам на более выгодных условиях.

«Это позволяет людям активнее выходить на маркетплейсы и находить новых клиентов», — подчеркнул Брынцалов.

В каждом городском округе Подмосковья работают центры «Мой бизнес». Там самозанятых бесплатно консультируют по налогам, маркетингу и юридическим вопросам, помогают с регистрацией товарного знака и участием в выставках. Можно арендовать рабочее место в коворкинге на льготных условиях — актуально для тех, кто устал работать из дома. Единый номер колл-центра: 0150, телефон центра «Мой бизнес»: 8 (495) 109-07-07.

Чтобы стать самозанятым, нужно встать на налоговый учет как плательщик НПД — зарегистрироваться можно на портале Госуслуг. Игорь Брынцалов предупредил: налог на профессиональный доход можно платить, только пока сумма дохода нарастающим итогом в течение года не превысит ₽2,4 млн. Этот режим подходит тем, кто получает доход от самостоятельной деятельности или использования имущества и не привлекает наемных работников по трудовым договорам. Оформление самозанятости позволяет легально вести бизнес и получать прибыль от подработок без рисков штрафа за незаконную предпринимательскую деятельность.

Ранее сообщалось, что доля удаленных вакансий в России сократилась с 18,3% до 14,6%.