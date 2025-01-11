Об этом Боуз написал на своей странице в соцсети.

Он возмущен тем, что западные СМИ молчат о том, что неизбранному диктатору Владимиру Зеленскому переданы сотни миллиардов.

Срок полномочий Зеленского истек еще 20 мая. Выборы президента на Украине в 2024 году не проводились из-за военного положения и всеобщей мобилизации.

Однако президент РФ Владимир Путин заявил, что единственной легитимной властью на Украине являются парламент и спикер Рады. Он также отметил, что если бы на Украине хотели бы провести выборы президента, то нужно было отменить закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов.

Ранее сообщалось о том, что депутат Госдумы Наумов призвал искать переговорщиков, не связанных с Зеленским.