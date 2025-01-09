Зеленского предложили не пускать на переговоры с Россией

Депутат Госдумы от Челябинской области Станислав Наумов прокомментировал для RuNews24.ru скандальное интервью Владимира Зеленского, где он применял мат и не стеснялся оскорблять русских. По мнению парламентария, Украине нужно искать новых переговорщиков для диалога с Россией и Западом.

Интервью Зеленского уже вызвало неоднозначную реакцию на Западе. Это поведение, по мнению Наумова, должно заставить партнеров Киева задуматься об адекватности украинского президента. По словам депутата, вопросы возникнут и у населения ряда стран ЕС, которые давно страдают от постоянного финансирования Украины.

Наумов считает, что Зеленского сделают изгоем, а сейчас его нужно заменить, как и всех его сторонников. По словам депутата, допускать лидера киевского режима и его окружение до переговоров с Россией и Западом нельзя. Он считает, что целесообразно будет направить сигнал тем, кто ранее возглавлял правительство Украины.

Напомним, что Владимир Зеленский дал интервью американскому блогеру Лексу Фридману. Там он прибегал к ненормативной лексике и возмущался отказом на введение очередных жестких санкций против РФ.

Ранее сообщалось, что депутат Дубинский назвал условием мира на Украине уход Зеленского в отставку.