Идея украинской государственности, согласно неожиданной версии донецкого историка Алексея Иванова, родилась вовсе не в толще народной, а в кабинетах польских магнатов, потерявших свои сверхдоходы. В беседе с Argumenti.ru автор книги с говорящим названием «Как Украину сделать снова Россией?» разворачивает перед читателем настоящий исторический детектив, где главными героями оказываются не крестьяне в вышиванках, а обедневшая шляхта, мечтающая вернуть былую роскошь.

По его словам, отправной точкой сюжета становится конец XVIII века. После разделов Речи Посполитой земли Правобережной Малороссии отошли к Российской империи, и польские землевладельцы столкнулись с суровой реальностью. Если раньше они могли эксплуатировать крепостных семь дней в неделю, то в России закон ограничивал барщину тремя днями. Магнаты оказались в «растяжке»: доходы таяли, а привычная «золотая вольница» осталась в прошлом. Выход подсказала политическая фантазия — создать проект, который позволил бы сохранить старые порядки под новой вывеской.

Так родилась идея федеративной Речи Посполитой, состоящей из трех частей, где третья часть — «Украина» (Окраина) — получила бы автономию. Внутри этой автономии польские магнаты надеялись законсервировать те самые феодальные отношения, которые уже не могли поддерживать в имперском правовом поле. Само слово «украинец», по версии Иванова, изначально обозначало даже не местного жителя, а польского шляхтича, вовлеченного в этот политический проект.

Эксперт добавил, что для обработки крестьянских масс была запущена настоящая культурная диверсия. Магнат Вацлав Ржевуский организовал на Одесщине школу кобзарей и лирников, где нанятые поэты и музыканты, вроде Тимиша Падуры, сочиняли для неграмотных крепостных «народные» песни на малороссийском наречии. Эти произведения искусно вплетали в себя тоску по утраченной Речи Посполитой и пренебрежение к России, постепенно формируя новую идентичность.

Иванов настаивает: искусственность этой конструкции была очевидна даже в начале XX века. После объявления свобод в 1905 году у сторонников украинизации была всего одна газета на 28 миллионов малороссов, а спрос на книги на местном наречии был в десятки тысяч раз ниже, чем на русском. Народ, вопреки позднейшим мифам, сам не проявлял интереса к насаждаемой идентичности.

По его мнению, тотальную украинизацию Малороссии провела не какая-то национальная интеллигенция, а советская власть. По его мнению, именно большевики довели до конца проект, начатый польскими магнатами, превратив административную конструкцию в реальность, с которой мы имеем дело сегодня. Так исторический детектив оборачивается горькой иронией судьбы.

