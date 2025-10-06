На Украине предложили писать на гривнах фразы, размещенные на долларах

В Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект, предлагающий разместить на национальной валюте — гривне, религиозную надпись «Мы верим в Бога», сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Политика страны».

Отмечается, что инициатором закона выступил народный депутат Георгий Мазурашу, известный своей публичной критиков киевского режима. Он предложил использовать фразу, аналогичную той, что присутствует на американских банкнотах.

Это предложение поступило на фоне выпуска Национальным банком Украины банкнот с националистическими лозунгами, которые использовали члены «Организации украинских националистов»* (ОУП*). Обновленные гривны представили в честь годовщины независимости страны.

Эксперты отмечают, что прямое заимствование элемента из американской валюты может иметь как символическое, так и политическое значение для Украины. Если инициатива будет принята, это станет первым случаем размещения религиозного текста на современных украинских банкнотах.

Ранее депутат Государственной думы РФ Сергей Миронов предложил размещать на рублях сцены Великой Отечественной войны (ВОВ), а не достопримечательности регионов.

*признана в России запрещенной экстремистской организацией.