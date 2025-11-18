«Испания мобилизует новый пакет помощи Украине». К чему приведут новые финансовые вливания?

Правительство Испании объявило о масштабном пакете поддержки Украины, общий объем которого составляет почти 817 миллионов евро.

Как заявил во вторник премьер-министр королевства Педро Санчес, основная часть средств будет направлена на усиление обороноспособности.

«Испания мобилизует новый пакет военной помощи Украине на сумму 615 млн евро», — сообщил он в ходе совместного брифинга с Владимиром Зеленским в Мадриде.

Помимо военной составляющей, Мадрид выделит значительные ресурсы на восстановление украинской инфраструктуры. В частности, 200 миллионов евро будут направлены через специально созданный финансовый механизм, а еще почти 2 миллиона евро пойдут на реализацию проекта ООН по реконструкции системы центрального отопления в городе Самар. Эта гуманитарная инициатива призвана улучшить условия жизни для более чем 28 тысяч местных жителей. По словам Санчеса, выделяемые средства являются доказательством «полной и твердой» приверженности Испании курсу на поддержку Киева.

