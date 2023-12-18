Источник: 12-й пакет санкций Евросоюза против России вступит в силу 18 декабря

Новый, двенадцатый, пакет санкций Европейского союза (ЕС) против России будет опубликован в понедельник, 18 декабря. Он вступит в силу в этот же день, сообщил РИА Новости осведомленный источник в Совете Евросоюза.

«Запущена письменная процедура (формального утверждения санкций на уровне министров стран ЕС), и мы ожидаем публикацию уже сегодня», – уточнил собеседник агентства.

Он отметил, что точного времени публикации документа нет.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в Брюсселе сообщил, что 12-й пакет санкций в отношении Москвы в скором времени будет готов. Его согласовали 26 европейских государства. По информации министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса, ограничительный список против России заметно «ослабел» после дискуссий. Как отмечал глава литовского МИДа, санкции не связаны с промышленным сектором РФ и конкретными предприятиями.

По словам премьер-министра Бельгии Александра де Кроо, новый, 12-й, пакет санкций против РФ, будет включать запрет на импорт российских алмазов.

Европейский союз (ЕС) начал беспрецедентное санкционное давление в отношении России после начала специальной военной операции на Украине. Она продолжается с 24 февраля 2022 года. Ее главные цели – демилитаризация и денацификация соседнего государства, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР.