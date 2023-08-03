Источник: премьер-министр Индии Моди не поедет на саммит БРИКС из-за отсутствия там Путина

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, скорее всего, не приедет в Йоханнесбург для личного участия в саммите БРИКС, сообщил РИА Новости источник в правительстве Индии.

Он объяснил это решение тем, что в ЮАР не будет Владимира Путина.

Индийскую делегацию может возглавить вице-президент страны или глава МИД.

Также собеседник агентства отметил о достижении членами БРИКС согласия по поводу расширения блока. Ранее сообщалось, что Индия не приветствует позицию России и Китая по поводу быстрого и значительного увеличения числа членов организации.

Саммит БРИКС пройдет в ЮАР 22-24 августа. Владимир Путин примет в нем участие по видеосвязи, а на самом саммите представлять Россию будет министр иностранных дел Сергей Лавров.