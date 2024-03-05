Опрос: Залужный легко бы выиграл у Зеленского, если бы выборы на Украине состоялись прямо сейчас
Фото: [Сайт президента Украины]
Отойдя в сторону, бывший главком ВСУ Валерий Залужный легко обошел Владимира Зеленского в рейтингах, пишет украинский телеграм-канал «ЗеРада».
Согласно последнему опросу, если бы выборы проводились прямо сейчас, 67,5% определившихся со своими предпочтениями украинцев отдали бы свой голос Залужному, и 32,5% — Зеленскому.
Залужному даже ничего не нужно делать — просто дожить до выборов, говорится в публикации.
По мнению канала, сейчас наблюдается ситуация, схожая с 2019 годом, когда многие чиновники просто саботировали приказы тогдашнего президента Петра Порошенко. Вот и сейчас депутаты Рады отложили принятие закона о мобилизации, поскольку на заседаниях невозможно собрать кворум.
Мэр Киева Виталий Кличко в интервью la Repubblica заявил, что увольнение Залужного стало большой ошибкой Зеленского.