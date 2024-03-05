Опрос: Залужный легко бы выиграл у Зеленского, если бы выборы на Украине состоялись прямо сейчас

Согласно последнему опросу, если бы выборы проводились прямо сейчас, 67,5% определившихся со своими предпочтениями украинцев отдали бы свой голос Залужному, и 32,5% — Зеленскому.

Залужному даже ничего не нужно делать — просто дожить до выборов, говорится в публикации.

По мнению канала, сейчас наблюдается ситуация, схожая с 2019 годом, когда многие чиновники просто саботировали приказы тогдашнего президента Петра Порошенко. Вот и сейчас депутаты Рады отложили принятие закона о мобилизации, поскольку на заседаниях невозможно собрать кворум.

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью la Repubblica заявил, что увольнение Залужного стало большой ошибкой Зеленского.