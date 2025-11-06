«Историческое решение». Новый мэр Нью-Йорка сформировал переходную команду только из женщин

Избранный мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани представил публике свою переходную администрацию, состоящую исключительно из женщин.

Как сообщает The Guardian, политик анонсировал персональный состав команды в ходе одного из своих недавних публичных выступлений.

Мамдани подчеркнул, что сформированная им структура займется реализацией предвыборной программы и выполнением обязательств перед горожанами. По его словам, будущая администрация будет основывать свою работу на принципах профессионализма, эмпатии и открытости.

Ключевой фигурой в переходном процессе станет исполнительный директор Элана Леопольд. Также в рабочую группу войдут опытные управленцы, ранее занимавшие пост заместителей мэра, — Мария Торрес-Спрингер и Мелани Харцог.

Официальный старт работы новой команды запланирован на 1 января 2026 года, сразу после церемонии инаугурации Зокрана Мамдани.

