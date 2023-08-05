Историк Борисенок считает, что в Польше начинают жестче относиться к заявлениям Киева

Реакция польского премьера Матеуша Моравецкого на вызов посла в украинский МИД и решение Варшавы продлить запрет на экспорт сельхозпродукции Незалежной, по сути, стали пощечиной для украинского лидера. Доцент кафедры истории южных и западных славян Исторического факультета МГУ Юрий Борисенок дал оценку данному заявлению. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, такое поведение со стороны Варшавы связано с приближением парламентских выборов.

Он подчеркнул, что Варшава считает Киев неблагодарным, и ее недовольство продолжит нарастать, однако дальше риторических восклицаний дело не пойдет.