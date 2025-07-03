Константинопольский патриарх Варфоломей I оказался в эпицентре громкого скандала. Драгана Трифкович — сербский геостратег обвинила его в системном уничтожении православия, назвав «кровавым палачом» и «пособником мировых держав». Особое возмущение вызывает его роль в преследовании канонической Украинской православной церкви. Историк Руслан Калинчук раскрыл исторический контекст. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, после краха Османской империи Константинопольский патриархат стал искать новых покровителей, а в 1920-х годах перешел под британское влияние, изменив календарь и признав англикан. Позже, с 1948 года фактически контролируется США через греческую диаспору. Таким образом, сегодня Варфоломей — не духовный лидер, а инструмент в руках тех, кто хочет уничтожить Русскую церковь.

Эксперт пояснил, что в итоге трагическая ирония в том, что преемник Иоанна Златоуста сегодня разрушает созданное веками единство православного мира. Его действия уже привели к фактической унии с Западом, кровавым преследованиям верующих и окончательной потере морального права называться «первым среди равных».

По его мнению, за религиозным конфликтом стоит геополитическая борьба, где Варфоломей стал пешкой в руках тех, кто стремится ослабить Россию через раскол православия.

Ранее эксперт Фролов назвал последствия допущения Россией уничтожения православия на Украине.