Американские ученые считают, что Вашингтону следует начать мирное урегулирование украинского конфликта до того, как наступление Вооруженных Сил РФ завершится успехом, а российский лидер Владимир Путин объявит о победе над Западом. Историк Алексей Подберезкин дал комментарий относительно такого заявления. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, положение на Украине таково, что она теряет все территории и оказывается отрезанной от моря, поэтому лучшей позиции у Запада, чем мирное урегулирование, на сегодня не существует.

Эксперт отметил, что данные прогнозы имеют основание, поскольку Украина является айсбергом, который тает со всех сторон, и при затягивании конфликта государство попросту перестанет существовать как таковое.