Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в ряде стран обсуждают перспективы мирного процесса по Незалежной, тем не менее прекращение конфликта вероятно в любой момент, все зависит от Москвы. Историк Вадим Трухачев оценил данное заявление. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, подобные заявления делаются под выборы в Европарламент. К тому же германский лидер ничего нового не сказал и говорить не собирался.

Эксперт считает, что данное заявление предназначено для внутреннего пользования и является попыткой объяснить собственным избирателям, почему его страна вкладывает десятки миллиардов евро в поддержку Киева.

По его мнению, ни о каком разрешении конфликта в данном случае речи не идет. Даже при условии его желания это сделать, Шольц не сможет так поступить, поскольку имеется правящая коалиция, которая выступает за продолжение украинского конфликта и помощь Незалежной любой ценой. Поэтому слова Шольца – это всего лишь оправдание растраты финансов.