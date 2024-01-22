Историк Васильев считает, что украинский лидер опирается на практику большевиков
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Лидер Незалежной Владимир Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях РФ, опираясь на практику СССР. Историк Александр Васильев рассказал, какие имеются у украинского президента основания для издания подобных законов. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, почему-то многие считают, что малороссы являются историческими украинцами, однако это не так.
Эксперт отметил, что все регионы, перечисленные в указе Зеленского, во времена СССР подверглись украинизации. На данных территориях в некотором количестве жили этнические малороссы, которым старались привить украинскую национальную идентичность.