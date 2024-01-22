Лидер Незалежной Владимир Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях РФ, опираясь на практику СССР. Историк Александр Васильев рассказал, какие имеются у украинского президента основания для издания подобных законов. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, почему-то многие считают, что малороссы являются историческими украинцами, однако это не так.

Эксперт отметил, что все регионы, перечисленные в указе Зеленского, во времена СССР подверглись украинизации. На данных территориях в некотором количестве жили этнические малороссы, которым старались привить украинскую национальную идентичность.