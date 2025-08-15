Истребители пролетели в небе над Аляской в честь встречи Путина и Трампа

В ознаменование переговоров между Путиным и Трампом над Аляской был зафиксирован пролет B-2 Spirit в сопровождении четырех F-22. Видеозапись запечатлела этот полет истребителей, осуществленный в связи со знаменательной встречей глав государств — Путина и Трампа.