Истребители пролетели в небе над Аляской в честь встречи Путина и Трампа
Фото: [flickr.com]
В ознаменование переговоров между Путиным и Трампом над Аляской был зафиксирован пролет B-2 Spirit в сопровождении четырех F-22. Видеозапись запечатлела этот полет истребителей, осуществленный в связи со знаменательной встречей глав государств — Путина и Трампа.
Ранее сообщалось, что встреча на высшем уровне между российским президентом Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом стартовала с неформальной беседы в салоне лимузина главы США.