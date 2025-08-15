Путин и Трамп начали саммит с личной беседы в лимузине
Саммит Путина и Трампа начался с общения тет-а-тет в лимузине президента США
Фото: [kremlin.ru]
Встреча на высшем уровне между российским президентом Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом стартовала с неформальной беседы в салоне лимузина главы США. После приветствия в аэропорту Аляски и обмена рукопожатиями, лидеры двух стран расположились в автомобиле Cadillac, принадлежащем Трампу. Именно в этой машине президенты отправились к месту проведения дальнейших переговоров.
Ранее один из диломатов ЕС заявил, что европейским политикам будет крайне «тяжело переварить» новость о прибытии президента РФ Владимира Путина на Аляску, где его будут встречать с почестями.