Путин и Трамп начали саммит с личной беседы в лимузине

Встреча на высшем уровне между российским президентом Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом стартовала с неформальной беседы в салоне лимузина главы США. После приветствия в аэропорту Аляски и обмена рукопожатиями, лидеры двух стран расположились в автомобиле Cadillac, принадлежащем Трампу. Именно в этой машине президенты отправились к месту проведения дальнейших переговоров.