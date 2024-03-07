Италии и Евросоюзу надо успеть заморозить украинский конфликт, чтобы отделить РФ от европейских территорий буфером в виде Украины. Так считает обозреватель Алессандро Орсини, свое мнение он изложил в газете Il Fatto quotidiano.

Он напомнил, что у украинской армии заканчиваются боеприпасы, вооружения и военнослужащие. Итальянским властям и Еврокомиссии надо было вовремя выступить с такой инициативой, которая бы позволила прекратить военные действия. Итальянский контингент находится в Румынии, совсем рядом с украинской границей, и он будет в опасности при победе РФ.

«Если российские силы дойдут до Одессы, многие итальянцы проклянут ЕС за то, что не принял формулу для Украины страны, отделяющей Россию от европейских войск», - указал Орсини.

Он уверен, что Запад не отправит на Украину свои войска, поскольку российская армия может в таком случае применить ядерное оружие. По его мнению, Евросоюз сделал все возможное, чтобы создать проблемы самому себе, и это произошло из-за коррумпированности властей.

Ранее сообщалось, что по итогам прошлого года Италия стала самой проблемной страной Евросоюза по части дефицита бюджета. В нем доходы отстали от расходов на 7,2% от ВВП.