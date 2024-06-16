Итоговое коммюнике швейцарской конференции по Украине призывает к началу диалога всех сторон

Участники швейцарской конференции по мирному урегулированию украинского кризиса, проходившей с пятницы по воскресенье, по итогам приняли итоговое коммюнике, где содержится приверженность ее участников задаче обеспечить «принципы суверенитета, независимости и территориальной целостности всех государств, включая Украину, в пределах признанных на международном уровне границ». Об этом сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что для достижения мира необходимо участие всех сторон и диалог между ними.

Отмечается, что в документе также указаны требования обеспечения продовольственной и ядерной безопасности, гарантии доступа к портам на Черном и Азовском морях для поддержки поставок продовольствия на мировые рынки. Также в коммюнике указана необходимость возвращения контроля Киеву над Запорожской АЭС.

Добавляется, что в документе содержится призыв обмена пленными и возвращения домой всех украинских детей.

При этом швейцарский лидер Виола Амхерд сообщила, что в целях урегулирования украинского кризиса необходимо будет на определенном этапе подключить к переговорам Россию.

Напомним, что указанную коммюнике поддержали 80 участников конференции из почти ста делегаций стран и международных организаций. Этот документ не подписан Индией, Саудовской Аравией, ОАЭ, ЮАР, Таиландом, Индонезией, Мексикой.