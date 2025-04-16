Из-за неисправности самолет ВВС Израиля сбросил бомбы на свою же территорию
Израильский истребитель из-за неполадки сбросил бомбы в районе Нир-Ицхак
Фото: [pxhere.com]
Во время атаки на сектор Газа самолет ВВС Израиля сбросил боеприпасы на свою же территорию — бомбы упали в районе Нир-Ицхак. Это произошло из-за технической неисправности истребителя.
Об инциденте сообщает ТАСС.
По данному факту будет проводиться проверка.
По словам военных, в результате происшествия никто не пострадал.
Израильская армия установила контроль над третью сектора Газа после возобновления боевых действий в марте — основные позиции закреплены на юге анклава, включая Рафах.
Ранее сообщалось о том, что хуситы сообщили об ударах по военной базе в Израиле и аэропорту Бен-Гурион.