Из-за неисправности самолет ВВС Израиля сбросил бомбы на свою же территорию

Во время атаки на сектор Газа самолет ВВС Израиля сбросил боеприпасы на свою же территорию — бомбы упали в районе Нир-Ицхак. Это произошло из-за технической неисправности истребителя.

Об инциденте сообщает ТАСС.

По данному факту будет проводиться проверка.

По словам военных, в результате происшествия никто не пострадал.

Израильская армия установила контроль над третью сектора Газа после возобновления боевых действий в марте — основные позиции закреплены на юге анклава, включая Рафах.

Ранее сообщалось о том, что хуситы сообщили об ударах по военной базе в Израиле и аэропорту Бен-Гурион.