Израиль и Ливан могут согласиться на американское предложение о прекращении огня

Как сообщила газета New York Times, ссылаясь на официальные источники, инициатива США и их союзников о перемирии на границе двух стран может быть принята «в ближайшие часы».

Ранее такие просьбы о немедленном введении 21-дневного перемирия на границе Израиля и Ливана звучали от США, ЕС, ОАЭ, Саудовской Аравии и других государств.

Данное заявление подписали представители США, Австралии, Канады, стран Европейского Союза, а также Франции, Германии, Италии, Японии, Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара.

Они призывали к дипломатическому разрешению, которое позволит гражданам обеих сторон вернуться к мирной жизни.

Участники призвали Израиль и Ливан незамедлительно установить мир, заверив, что предлагают помощь в разрешении текущего кризиса.

Прекращение огня будет действовать на «синей линии» — границе между Израилем и Ливаном, установленной ООН в 2000 году.

Соединенные Штаты намерены преобразовать трехнедельное временное перемирие в более обширную договоренность, которая также сможет способствовать урегулированию конфликта в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что Израильская армия приняла решение о мобилизации двух запасных бригад.