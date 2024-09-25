Израильская армия приняла решение о мобилизации двух запасных бригад

Израильская армия (ЦАХАЛ) решила мобилизовать две запасные бригады военнослужащих для того, чтобы вступить в бой на севере, сообщила пресс-служба армии.

«На основании текущей оценки ситуации ЦАХАЛ решил призвать две резервные бригады для выполнения оперативных заданий на северном фронте», — говорится в заявлении пресс-службы.

По информации пресс-службы, это решение направлено на продолжение борьбы с ливанской шиитской группировкой «Хезболла» и для обеспечения безопасности жителей Израиля, а также для создания благоприятных условий для безопасного возвращения граждан северных районов в свои дома.

Обострение конфликта в регионе произошло после того, как 17 и 18 сентября в разных частях Ливана одновременно взорвались пейджеры и рации, которые, как утверждают СМИ, в основном использовались членами «Хезболлы». Ливанские власти обвинили в этом Израиль.

Ранее «Хезболла» сообщила, что атаковала ракетами штаб-квартиру «Моссада».