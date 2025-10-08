Израиль потребовал от Трампа пересмотра плана по конфликту в Газе

Согласно информации, опубликованной в Financial Times, израильский премьер Биньямин Нетаньяху предпринял попытку оказать давление на американского президента Дональда Трампа с целью корректировки его предложения по разрешению кризиса в Газе.

Отмечается, что Нетаньяху стремится добиться от Трампа внесения изменений, которые были бы выгодны израильской стороне. Данное обстоятельство вызывает обеспокоенность у представителей Египта и Катара, которые выступают посредниками в переговорах между Тель-Авивом и палестинским движением ХАМАС.

Анонимный дипломат сообщил, что арабские страны опасаются, что ХАМАС ни при каких обстоятельствах не согласится на условия соглашения в том виде, в котором они остались после внесенных Нетаньяху правок. Он также отметил, что Израиль намерен скорректировать график и локации вывода войск, а также пересмотреть роль Палестинской национальной администрации в управлении сектором Газа.

Ранее Лавров назвал план Трампа по Газе реалистичным решением.