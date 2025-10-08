Глава российского МИД Сергей Лавров назвал план Дональда Трампа по урегулированию в секторе Газа лучшим из существующих предложений. По словам министра, этот вариант выглядит реалистичным, так как может быть принят арабскими странами и не отвергается Израилем. Об этом сообщает ТАСС.

Россия считает американский план по Газе наиболее перспективным вариантом для прекращения кровопролития. Сергей Лавров отметил, что, несмотря на общий характер документа, он обладает ключевым преимуществом — реалистичностью. Позиция Израиля под руководством Биньямина Нетаньяху не предполагает немедленного отторжения инициативы, а арабский мир ее не отвергает.

Ключевым условием успеха министр назвал согласие самих палестинцев. Москва видит главной целью скорейшее спасение жизней и восстановление разрушенного сектора Газа. Лавров подчеркнул важность текущих непрямых переговоров в Египте с участием Турции, Катара и США, где через посредников общаются с ХАМАС.

