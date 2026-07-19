Израиль заблокировал голосование по геноциду армян после контактов с Баку

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично приостановил процедуру голосования в кнессете по вопросу признания геноцида армян. Как сообщает Haaretz, блокировка последовала после телефонного обращения советника президента Азербайджана Хикмата Хаджиева к канцелярии израильского премьера, после чего Тель-Авив уведомил Баку о снятии инициативы с повестки.

28 июня правительство Израиля единогласно приняло решение признать геноцид армян, после чего документ должен был поступить на утверждение парламента. Однако, по данным Haaretz, дальнейшее движение инициативы заблокировал лично глава кабинета. В офисе министра иностранных дел Гидеона Саара, который выступал инициатором голосования, опровергли сведения о вмешательстве Нетаньяху, но не объяснили причин остановки процедуры. При этом в дипведомстве подчеркнули, что само решение правительства остается в силе.

Азербайджанский портал Haqqin.az еще 9 июля сообщал, что жесткая позиция Баку заставила израильских чиновников пересмотреть подход. В МИД Азербайджана ранее назвали признание геноцида армян искажением исторических фактов и предупредили, что такой шаг подорвет мирные усилия в регионе. На этом фоне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел параллель между признанием геноцида армян и действиями Израиля в секторе Газа, сравнив их с геноцидом. Вопрос остается камнем преткновения в отношениях Армении и Турции: дипотношения не установлены, граница закрыта с 1993 года.