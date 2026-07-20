Хрюкающий провидец из Подмосковья: как свинка предсказала победу Испании в финале ЧМ-2026

Финальный матч чемпионата мира по футболу, проходившего на стадионах США, Канады и Мексики, завершился победой сборной Испании. В упорной борьбе «Красная фурия» обыграла действующих чемпионов мира — аргентинцев — со счетом 1:0. Однако для жителей подмосковной Балашихи исход встречи не стал неожиданностью. Задолго до финального свистка имя победителя определил местный минипиг по кличке Свинальдо Пупс, которого уже окрестили главным спортивным оракулом округа. Об этом сообщает корреспондент REGIONS.

Видео с предсказанием появилось в телеграм-канале «Балашиха Рулит» накануне решающего матча. Хозяйка животных Ксения Ремизова, проживающая на улице Терешковой, регулярно снимает своих питомцев для различных шоу. Однако на этот раз перед Свинальдо стояла задача поистине мирового масштаба. Хрюкающий эксперт ни секунды не колебался: он уверенно направился к флагу Испании, тем самым обозначив своего фаворита. Уже через несколько часов прогноз подмосковного провидца сбылся с абсолютной точностью.

«Экстрасенс из Балашихи Свинальдо Пупс пробует предсказать, кто выиграет в финале: Аргентина или Испания?» — прокомментировала Ксения.

История спортивных предсказаний животных началась еще в 2010 году, когда осьминог Пауль из Германии безошибочно называл результаты матчей сборной своей страны и победителя финала в ЮАР. В разное время эстафету подхватывали панды, выдры, слоны. На домашнем мундиале 2018 года главным предсказателем был кот Ахилл из Эрмитажа. Теперь этот престижный список пополнил Свинальдо Пупс из Балашихи.

Впрочем, в подмосковном городе обошлись без мистики. Накануне финала в парке «Пехорка-лес» прошел молодежный турнир для участников 15–17 лет, организованный в формате живого моделирования главного матча планеты. Командам присвоили прозвища реальных сборных-фаворитов: «Быки» играли за Испанию, «Ягуары» — за Аргентину, «Лягушки» представляли Францию, а «Львы» — Англию. Символично, что победу в этом состязании одержали именно «Быки», повторив успех своих «взрослых» прототипов на мировом первенстве. Так что футбольная интуиция в Балашихе оказалась на высоте — как у четвероногих, так и у двуногих.

Ранее сообщалось, что Бузова расстроилась из-за победы сборной Испании на чемпионате мира.