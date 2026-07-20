Пугачева сняла очки на фото с фанаткой в Латвии

Народная артистка СССР Алла Пугачева, которая сейчас находится в Латвии, продолжает радовать поклонников своими появлениями на публике, пишет The Voice. Накануне певицу заметили на улицах Юрмалы во время ежедневной прогулки, которую она совершает по рекомендации врачей.

Примадонна была одета просто и комфортно: светлый свободный джемпер и черная бейсболка. Главное, что обратило на себя внимание, — отсутствие насыщенного макияжа.

Во время прогулки к певице подошла эмигрировавшая из Херсона украинка и попросила сделать совместное селфи. Пугачева не отказала, сняв при этом свои большие темные очки.

Напомним, что Алла Борисовна приехала с Кипра в Латвию в начале июля вместе с мужем Максимом Галкиным*, а также дочкой и сыном. Семья остановилась на вилле в Юрмале. По некоторым данным, Примадонна помогает своей давней подруге Лайме Вайкуле с организацией фестиваля «Рандеву».

Ранее сообщалось, что Кристина Орбакайте показала видео из путешествия с семьей по Португалии.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.