«Спартак» считает, что РФС должен наказать капитана «Зенита» Барриоса за поведение в Суперкубке

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао в разговоре с «Чемпионатом» раскритиковал поведение полузащитника «Зенита» Вильяма Барриоса в матче за Суперкубок России. Колумбиец вывел команду на игру с капитанской повязкой.

В концовке основного времени «Зенит» сравнял счет с пенальти. Автор гола Александр Соболев демонстративно праздновал успех перед трибуной спартаковских фанатов. Это спровоцировало массовую потасовку, в ходе которой Барриос схватил за горло спартаковца Наиля Умярова.

«Нет никакой необходимости вести себя подобным образом. У РФС есть видео и фото того, как Барриос хватает нашего игрока за шею. Есть изображения увечий, которые были нанесены. Пусть вынесут справедливое решение. В конце концов, это капитан их команды, который зачем-то бежит к нашей скамейке после серии пенальти и провоцирует всю команду», — сказал Кахигао.

Также спортивный директор «Спартака» заявил, что в первом тайме арбитр должен был удалить Соболева за безумный подкат против Жедсона Фернандеша. ВАР в этой ситуации не вмешался, зато предложил главному арбитру изменить свое решение в случае назначения пенальти.

Основное время матча завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти точнее был «Зенит», который в десятый раз выиграл Суперкубок России.