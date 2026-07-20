Грибной бум в Подмосковье: подберезовики пошли массово — названы лучшие места для «тихой охоты»

Грибники Наро-Фоминского городского округа возвращаются из леса с полными корзинами. Вслед за продолжающимся сезоном лисичек в лесах массово пошли подберезовики. Огромные уловы благородных грибов местные жители собирают в районе деревень Плаксино и Собакино, сообщает корреспондент REGIONS.

Благодаря теплому и аномально влажному лету грибной сезон в Подмосковье обещает быть рекордно долгим и продуктивным. Любители тихой охоты уже делятся в социальных сетях фотографиями полных ведер с первыми подберезовиками.

Опытные сборщики отмечают, что сейчас за подберезовиками стоит отправляться в следующие локации округа: лесные массивы у деревень Плаксино и Собакино, окрестности поселка Селятино, лесные полосы вдоль автомобильной трассы Кубинка — Наро-Фоминск, а также леса под Вереей и вблизи поселка Атепцево.

Подберезовики предпочитают светлые смешанные леса, просторные опушки, вырубки, а также молодые березняки и осинники. Искать их стоит в траве и под опавшими листьями сразу после затяжных теплых дождей.

Миколог Андрей Нижник в беседе с REGIONS рассказал, что подберезовик — один из лучших и самых безопасных вариантов для начинающих грибников. Специалист отметил, что в подмосковных лесах чаще всего встречаются два вида: подберезовик обыкновенный и подберезовик розовеющий (у второго мякоть на срезе слегка розовеет). Оба вида абсолютно съедобны, обладают плотной текстурой и насыщенным ароматом.

«Этот гриб очень сложно перепутать с другими. Его легко узнать по выпуклой коричневой шляпке и стройной белой ножке, покрытой характерными продольными черными или серыми чешуйками. Подберезовик живет в тесном симбиозе с березой, поэтому искать его в глухом темном ельнике бессмысленно — отправляйтесь прямиком в березовые рощи», — пояснил Нижник.

Главное правило безопасности от миколога — брать только молодые и крепкие экземпляры. Старые переросшие грибы быстро становятся червивыми, превращаются в кашу и накапливают в себе тяжелые металлы из почвы. По этой же причине категорически запрещено собирать любые грибы вблизи оживленных автодорог и промышленных зон.

Ранее профессор Удавлиев рассказал, что делать при первых симптомах отравления грибами.