«Я вошла в историю»: Волочкова назвала себя великой балериной

Анастасия Волочкова сделала громкое заявление, которое уже обсуждают в социальных сетях и СМИ. Во время общения с журналистами на фестивале VK Fest она заявила, что считает себя великой русской балериной и уверена, что уже вошла в историю, пишет KP.RU.

По словам Волочковой, она давно привыкла к критике в свой адрес, но уверена, что хейтеры — глубоко несчастные люди. Она объяснила, что счастливый человек никогда не станет унижать успешного артиста в интернете. Балерина подчеркнула, что мнение критиков для нее не имеет значения, потому что она уже достигла того, чего хотели многие, — ее имя останется в истории.

«Вы знаете, хорошо я танцую или плохо, ребята, честно, это не имеет никакого значения. Значение имеет неоспоримый факт. И он в том, что я уже вошла в историю как настоящая, великая русская балерина. Это неоспоримый факт, понимаете?» — нескромно заметила Волочкова.

В ходе беседы она не сдерживала эмоций и использовала жесткие выражения в адрес тех, кто ее критикует, называя их «быдлом» и «кошелками». Волочкова также заявила, что тем, кому не нравятся ее шоу, стоит просто выходить из зала. Однако, по ее словам, такого никогда не происходит — люди готовы стоять, чтобы посмотреть ее концерты, и никогда не уходят до конца.

Ранее балерина Анастасия Волочкова показала гематому из-за надрыва мышцы после десятков концертов.