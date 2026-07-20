Синоптик Ильин назвал дату мощного похолодания в Москве и Подмосковье

После жаркого начала недели жителей Москвы и Подмосковья ждет заметная смена погоды. Уже к пятнице температура снизится почти на 10 градусов, а регион окажется под влиянием сильных дождей. Каким будет прогноз на ближайшие дни, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По словам специалиста, во вторник, 21 июля, сохранится летнее тепло. В Москве ночью ожидается от +18 до +20 градусов, днем воздух прогреется до +24…+26. По области будет от +22 до +27 градусов.

«Однако местами пройдут кратковременные дожди, а на востоке Подмосковья возможны сильные ливни. Днем в отдельных районах также прогнозируются грозы с порывами ветра до 15 м/с», — отметил Ильин.

В среду, по его словам, станет немного прохладнее. Ночью по области температура опустится до +12…+17 градусов, днем составит +21…+26. Кратковременные дожди сохранятся, местами возможны грозы.

«Аналогичная погода ожидается и в четверг: воздух прогреется до +20…+25 градусов, местами вновь пройдут кратковременные осадки», — уточнил метеоролог.

Самым ненастным днем недели станет пятница. По словам Ильина, небо затянут плотные облака, ожидаются продолжительные, местами сильные дожди. Температура практически перестанет меняться в течение суток и составит всего +15…+20 градусов.

Уже в субботу погода начнет постепенно улучшаться. Осадки практически прекратятся, появятся прояснения, а дневная температура вновь повысится до +21…+26 градусов. Однако ночи останутся свежими — от +12 до +17 градусов.

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