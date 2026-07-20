Стал известен пол ребенка бывшего вратаря сборной России Руслана Нигматуллина

Бывший вратарь московского «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин и его молодая супруга Эвелина Сынча устроили настоящее шоу на финальном уик-энде VK Fest 2026, пишет The Voice. Мероприятие проходило на ВДНХ в Москве, и звездная пара выбрала его для долгожданного объявления. Они не просто вышли на синюю ковровую дорожку, а приняли участие в специальном интерактиве, посвященном их будущему малышу.

Эвелина для этого вечера выбрала элегантное облегающее платье из черного атласа, сделала легкий макияж и собрала волосы в высокий хвост. Руслан поддержал стиль супруги классическим образом: белая рубашка с галстуком, черный костюм, затемнённые очки в черной оправе и кожаные туфли.

Супругов пригласили на сцену, где ведущие с интригой спросили, кого они ждут. Руслан и Эвелина развели руками, а затем вместе нажали на клапан декоративной подрывной машинки. В тот же миг на зрителей обрушился дождь из розового конфетти — это означало, что у пары будет девочка.

Нигматуллин не скрывал эмоций. Для 23-летней Эвелины Сынча этот малыш станет первенцем. А у 51-летнего Руслана уже есть двое взрослых сыновей от первого брака, который продлился 27 лет и завершился разводом в 2023 году.

Ранее сообщалось, что Неймар пошутил о воссоздании Spice Girls, узнав пол пятого ребенка.