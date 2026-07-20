Гарь от европейских пожаров накроет Центральную Россию? Климатолог предупредил об угрозе с другой стороны

Дым от лесных пожаров в Европе способен добраться до российских регионов. Однако гораздо большую угрозу для центральной части страны могут представлять возгорания за Уралом, риск которых возрастает на фоне жары и блокирующего антициклона, заявил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» эксперт по вопросам изменения климата, генеральный директор компании «КарбонЛаб» Михаил Юлкин.

По его словам, гарь может перемещаться на тысячи километров вместе с воздушными массами. Дойдет ли шлейф до Европейской России, зависит прежде всего от направления и силы ветра, а также расположения циклонов и антициклонов.

«Может, конечно. В Норвегии леса горят, людей отселяют, а это совсем рядом. Но там не так много лесов, это все-таки не тайга, поэтому слишком много гари, вероятно, не прилетит», — отметил Юлкин.

Гораздо тревожнее, по мнению эксперта, ситуация за Уралом. Там установилась область высокого давления с аномально высокими температурами. Такой блокирующий антициклон способен надолго задержаться на одном месте, не пропуская циклоны с дождями. Продолжительная жара высушивает почву и растительность, из-за чего для начала пожара может оказаться достаточно удара молнии, непотушенного костра или брошенной спички. При восточном ветре дым из Сибири способен распространиться на запад и добраться до центральных регионов России.

«Если загорится тайга, гарь от пожаров вполне может долететь до Европейской России. Сибирские леса быстрее вспыхивают, а огонь там сразу занимает гораздо большие территории. Поэтому я бы переживал не столько из-за европейских пожаров, сколько из-за того, что может произойти у нас», — подчеркнул климатолог.

Академик РАН Владимир Клименко развеял страхи жителей Подмосковья о европейской жаре: +40 градусов в Центральной России не будет никогда — абсолютный рекорд в Москве составляет +38,6 градусов, зафиксированный еще в 2010 году. По словам ученого, Европа страдает от зноя сильнее, потому что там теплеет лето, а в России — зимы, поэтому европейские +35–38 градусов не станут нормой для Московского региона. Однако глобальное потепление продолжается, и экстремальные погодные явления — ливни, грозы и перепады температур — будут случаться все чаще.